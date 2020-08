WTA Cincinnati - Kirsten Flipkens qualifiée pour le deuxième tour

(Belga) Kirsten Flipkens a franchi le cap du premier tour du tournoi de tennis WTA de Cincinnati, épreuve sur surface dure dotée de 1.950.079 dollars délocalisée dans la bulle de Flushing Meadows à New York à cause du coronavirus.

Kirsten Flipkens (WTA 79), 34 ans, issue des qualifications, a battu en deux sets 6-3, 6-3 la Tchèque Katerina Siniakova, 24 ans, 55e au classement WTA. Au deuxième tour, la Campinoise devra affronter la Britanniqu Johanna Konta, 29 ans, 15e joueuse du monde, exemptée du premier tour de par son statut de 8e tête de série. Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (N.14), 22e mondiale, s'est elle qualifiée pour le deuxième tour en prenant la mesure de la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 46) 6-0, 6-2. La numéro 1 belge, finaliste du tournoi sur terre battue de Prague la semaine dernière, affrontera au deuxième tour la Française Kristina Mladenovic (WTA 43). Elise Mertens, associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, est encore au programme dimanche en double. Le duo, tête de série numéro 1, sera opposé aux Américaines Ann Li et Bernarda Pera. De son côté, Alison Van Uytvanck, 26 ans, 58e mondiale, a été battue aussi au premier tour en simple par la Néerlandaise Arantxa Rus, 29 ans, 72e au classement WTA 6-2, 6-1. Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck, associées, sont aussi inscrites dans le tournoi de double. (Belga)