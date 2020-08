WTA Cincinnati - Ysaline Bonaventure battue au dernier tour des qualifications

(Belga) Ysaline Bonaventure a été sortie vendredi au deuxième et dernier tour des qualifications du tournoi WTA de Cincinnati, épreuve sur dur dotée de 1.950.079 dollars, déplacé dans la bulle de Flushing Meadows à New York à cause du coronavirus. La Stavelotaine, 121e joueuse mondiale, a été battue en trois sets 4-6, 6-4, 6-1 par l'Américaine Catherine Bellis (WTA 247).

Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens (WTA 79) s'est qualifiée pour le tableau final à la suite de l'abandon de l'Américaine Katie Volynets (WTA 350). Elise Mertens (WTA 22) et Alison Van Uytvanck (WTA 58) ont directement été intégrées dans le tableau final. Mertens affrontera la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 46) au premier tour tandis que Van Uytvanck sera opposée à une joueuse issue des qualifications. Kim Clijsters, qui avait reçu une wildcard, a déclaré forfait à cause de douleurs aux abdominaux.