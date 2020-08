WTA Palerme - Yanina Wickmayer et l'Allemande Laura Siegemund face à Van Uytvanck et Minnen au 2e tour

(Belga) Yanina Wickmayer et l'Allemande Laura Siegemund se sont qualifiées pour le deuxième tour du double au tournoi WTA de Palerme, épreuve sur terre battue dotée de 202.250 dollars.

Eliminée lors des qualifications en simple, Wickmayer a décroché sa première victoire sur la terre battue de Palerme en compagnie de l'Allemande Laura Siegemund. Les deux joueuses ont pris le dessus sur les Italiennes Federica Bilardo et Dalila Spiteri 6-1, 6-1 en 47 minutes. Au deuxième tour, elles seront opposées mercredi à Alisson Van Uytvanck et Greet Minnen qui se sont imposées 6-4 6-4 lundi face à l'Allemande Vivian Heisen et la Britannique Emily Webley-Smith. En simple, Van Uytvanck, Flipkens et Mertens, les trois Belges en lice dans le tableau final, ont toutes les trois été éliminées mardi au premier tour. Wickmayer, Minnen et Bonaventure avaient été éliminées lors des qualifications. (Belga)