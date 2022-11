WTT Contender de Nova Gorica - Cedric Nuytinck passe le premier tour en simple en Slovénie

(Belga) Cedric Nuytinck a assuré sa place pour les huitièmes de finale du simple messieurs du tournoi WTT Contender de Nova Gorica, jeudi en Slovénie. Le gaucher de 29 ans, classé 103e au ranking mondial, a battu le Finlandais Benedek Olah, 58e mondial, 3-0 (11-6, 11-6, 11-6) au premier tour.

Nuytinck jouera son billet pour les quarts de finale face au 27e mondial le Sud-Coréen Lee Sangsu. En double messieurs, Nuytinck, associé à Adrien Rassenfosse, a été moins heureux. Il a été battu 3-0 au premier tour par les Sud-Coréens Cho Daeseong et ... Lee Sangsu. En revanche, Martin Allegro et Florent Lambiet ont passé le premier obstacle 3-1 aux dépens d'autres Sud-Coréens Cho Seungmin et An jaehyun. Ils ont ainsi obtenu le droit de défier les Japonais Mizuki Oikawa et Yuta Tanaka en quarts de finale. (Belga)