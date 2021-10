Pourquoi est-on jaloux? D'où vient ce sentiment et comment faire pour le combattre

Marie Tapernoux, sexologue et thérapeute de couple, était l'invitée du RTL INFO Bienvenue. Elle a expliqué comment gérer la jalousie dans son couple. Elle a précisé qu'il existe plusieurs degrés de jalousie.



La jalousie des débuts



Il y a la jalousie "un peu mignonne au début de la relation, celle où on a peur que notre partenaire s'intéresse à quelqu'un d'autre". Mais, jusque-là, elle ne prend pas une proportion énorme et démesurée.



La jalousie maladive



"Et puis, à un autre niveau, il y a une jalousie qui devient maladive". Dans ces cas-là, on peut même avoir des crises de jalousie incontrôlables où la personne elle-même ne gère plus ses propres émotions, précise la sexologue.



Les degrés d'acceptation sont aussi différents d'une personne à l'autre. "Certaines personnes ont besoin de beaucoup plus d'autonomie et de liberté alors que d'autres sont plutôt en mode fusion, proximité et l'envie de tout faire avec l'autre".



En fonction des besoins de chacun, il y a des choses que l'on va accepter ou pas du tout.



"Les réseaux sociaux sont un gouffre"



Marie Tapernoux explique que pour la personne qui est jalouse, les réseaux sociaux sont un gouffre dans lequel on a du mal à trouver le fond. "On va demander à l'autre de faire des photos pour prouver qu'il est là bien là où il est. Il y en a qui vont demander de géolocaliser leur téléphone pour suivre le partenaire, d'autres vont aller scruter sur les réseaux sociaux pour voir qui sont les amis, est-ce qu'il y a eu des amis en plus, est-ce qu'il y a eu des 'like', etc. Ca devient un enfer pour les personnes qui ont besoin de contrôler."



Et la personne qui est "contrôlée" manque totalement de liberté et d'indépendance. Elle vit une situation difficile.



Pourquoi est-on jaloux?



La jalousie a souvent deux origines. La première est plus liée à un vécu personnel. Si on manque d'estime de soi, de confiance en soi, car durant notre enfance ou adolescence, on n'a pas pu construire cette base de sécurité, "on va avoir tendance à attendre que l'autre nous rassure. Mais c'est un peu comme un puits sans fond. C'est jamais assez".



La deuxième origine peut être liée à une ancienne relation durant laquelle on a été blessé. "On a du mal à faire confiance à un partenaire".



Le problème de jalousie vient donc d'un manque de confiance en soi. Moins on a confiance en soi, plus une forme de dépendance affective s'installe dans la relation. Ça, ça a souvent pour origine une blessure d'abandon. "Quand on a été abandonné, on a tendance à vouloir s'accrocher à quelqu'un en se disant que c'est grâce à lui ou elle que je vais enfin pouvoir être heureux ou heureuse. Donc si la personne nous quitte à nouveau, c'est insupportable et on se dit qu'on va être malheureux jusqu'à la fin de nos jours".



Comment s'améliorer ?



La première réaction que la sexologue conseille est de pouvoir reconnaître qu'il y a cette émotion et identifier le problème. "Si on est dans un déni, on ne peut pas travailler là-dessus".



La deuxième étape est de redéfinir les besoins de l'un et de l'autre et de pouvoir dire: 'Moi j'ai vraiment besoin que tu me rassures, mais je suis conscient que j'ai aussi un travail à faire sur moi'. "Le besoin de réassurance est un besoin de s'assurer que la personne nous aime pour qui on est".



Ensuite, la personne jalouse doit travailler sur "ses blessures antérieures et apaiser cette attente qui n'a jamais de limite". Il faut pouvoir reconnaître qu'on n'a jamais de garantie dans un couple et que la personne aura beau nous prouver qu'elle nous aime, "il y a toujours un doute qui va s'immiscer". Et il faut pouvoir l'accepter.



Un travail individuel



Marie Tapernoux précise que le travail sur la jalousie est "individuel ", car c'est le problème de la personne jalouse. Sauf si, à un moment donné de la relation, le ou la partenaire a posé un acte qui a suscité cette jalousie-là. "Alors là, il faut clarifier la situation".



Mais si la jalousie a toujours été présente ou en tout cas est enracinée, alors c'est vraiment un travail individuel, insiste la sexologue. "On peut le faire seul avec des sites ou des livres qui existent ou accompagné par un thérapeute".



Un impact sur le couple



La jalousie a un impact sur les deux partenaires. Tant sur la personne elle-même qui n'arrive pas à gérer et à reprendre le dessus sur ses émotions que sur la personne qui subit la jalousie de son partenaire.



"C'est un cercle vicieux"



Tenter de rassurer la personne jalouse n'est pas forcément une bonne idée. "C'est un cercle vicieux. Plus on cherche à rassurer l'autre, plus l'autre aura besoin d'être rassuré à nouveau".



L'idéal est de mettre les cartes sur la table et de dire : "Écoute, je t'aime, je tiens à toi, mais le reste t'appartient. Je ne peux pas tomber dans tes travers car sinon je vais entretenir ta propre jalousie", conseille Marie Tapernoux.