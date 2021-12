Y-a-t-il des tensions au sein du gouvernement? La réponse de Jean-Marc Nollet

Invité sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche, le président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet a abordé plusieurs thématiques qui animent l'actualité de notre pays.

Le masque dès 6 ans.

"Je comprends les parents qui se demandent pourquoi cette décision a été prise. Elle résulte d’une proposition du GEMS (groupe d’expert chargé de conseiller le gouvernement) et personnellement, je trouve que ça n’est pas la meilleure proposition qu’ils aient faite. Maintenant c’est fait, il faut l’appliquer."

Obligation vaccinale

"Nous avons exigé et obtenu que la décision ne soit prise qu’après analyse éthique, juridique et épidémiologique. Imaginons que l’on impose la vaccination et que l’on se rende compte que le nouveau variant omicron est résistant au vaccin, que fait-on ? On devra peut-être passer ç une obligation sur un autre vaccin mais pas celui-là.

Ce qui m’énerve ce sont les gens qui disent tout savoir avant d’avoir les études. Je demande à ceux qui sont pour et contre cette vaccination obligatoire d’attendre le résultat des études et qu’il y ait un débat au parlement."

Problème au sein du gouvernement ?

Le président du PS, Paul Magnette, a été dur avec le Premier ministre en déclarant qu'il "y a un problème de méthode dans le fonctionnement du gouvernement. Il y a des préparations qui sont faites vite vite. Il y a des discussions dans lesquelles ont n'a pas de texte. Ça ne va pas."

"Je ne suis pas d’accord", rétorque Jean-Marc Nollet. "Je trouve que le 1er ministre mouille sa chemise dans un système politique complexe. Il gère aussi bien que les outils qu’il a lui permettent de le faire. Je trouve que s’il y a un problème ce n’est pas le Premier ministre mais un problème institutionnel. La solution c’est de renforcer les capacités d’action du niveau fédéral notamment du niveau de la gestion de crise."