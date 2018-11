Y aura-t-il une action des gilets jaunes à Bruxelles? Plusieurs manifestants que nous avons interrogés craignent les casseurs

Actions, manifestations? Quelle forme prendra la mobilisation des gilets jaunes ce vendredi à Bruxelles? Difficile de le dire précisément pour l'instant. Différentes initiatives sont annoncées sur les réseaux sociaux. Officiellement, aucune manifestation n'est autorisée.

À Courcelles ce jeudi, les barrages filtrants se sont poursuivis. C'est l'une des rares mobilisations qui reste fixe.



À quelques heures de la montée annoncée vers la capitale, chiffrer le nombre de participants est impossible. Une aide-soignante qui a manifesté à Courcelles le reconnaît. "Effectivement, il y a des 'on dit' de maintien de la manifestation à Bruxelles, mais il n'y a rien non plus de confirmé. J'appelle quand même à rester pacifiques", lance la dame.

Ils disent qu'ils suivent le mouvement, mais pas au point d'être avec les casseurs

Car les émeutes survenues à Feluy le 21 novembre dernier restent dans les mémoires. Une source d'inquiétude pour les membres du mouvement.



Nous avons recueilli le témoignage de manifestants à Ghislenghien. Ils sont plusieurs à craindre la présence de casseurs à Bruxelles. "Moi personnellement je n'irai pas. J'en connais plusieurs ici qui n'iront pas non plus. Ils disent qu'ils suivent le mouvement, qu'il n'y a pas de souci, mais pas au point d'être avec les casseurs", indique un gilet jaune. "À Bruxelles c'est reconnu qu'il y a toujours des gens qui cassent beaucoup, puis j'espère que tout le monde ne sera pas là pour casser", confie une dame.



Sur les réseaux sociaux, les appels à des rassemblements se précisent: à 9h au parc du cinquantenaire, vers 10h au métro Arts-Loi, près du bureau du Premier ministre.



"Qui sait? Peut-être que justement, dans un embouteillage, quelqu'un aura l'occasion de placer un mot à un ministre, tant mieux", espère un gilet jaune de Ghislenghien.





La manifestation n'est pas autorisée par la police



La police de Bruxelles rappelle que la manifestation n'est pas autorisée. En effet, les individus qui s'étaient présentés cette semaine auprès des autorités n'ont finalement pas souhaité prendre la responsabilité d'organiser un rassemblement. "En fait, on est un peu comme tout le monde. On regarde les informations qui circulent. Selon les informations qu'on se passe entre différents services de police, on fait une analyse, et suite à cela, on met en place le personnel qui est nécessaire pour encadrer ce mouvement", explique Ilse Van De Keere, porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale.



Pour Philippe Close, qui vient de prêter serment en tant que bourgmestre de Bruxelles, la journée risque d'être chargée, alors que le marché de Noël "Les Plaisirs d'hiver" est lancé dans la capitale.