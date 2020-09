Youth for Climate et Greenpeace manifestent devant le Palais Royal: "Ça fait 2 ans qu’on est dans les rues avec le même message"

Une dizaine de militants de Greenpeace et de Youth for Climate ont tenu lundi en fin d'après-midi un rassemblement surprise devant les grilles du Palais royal où étaient reçus les préformateurs Egbert Lachaert et Conner Rousseau. Ils ont voulu attirer l'attention des négociateurs politiques sur l'importance d'inscrire une politique climatique ambitieuse dans l'accord de gouvernement. Les deux figures de proue des jeunes qui se sont mobilisés pour le climat, Adélaïde Charlier et Anuna De Wever, se trouvaient parmi les manifestants.

"C’est important, au cœur des négociations, surtout là, peut-être à la fin d’une négociation politique, que de prendre en compte l’urgence climatique. Et surtout la justice climatique, a déclaré Adélaïde Charlier, co-organisatrice de la vaste opération hebdomadaire "Youth for Climate". Ça fait deux ans qu’on est dans les rues et qu’on sort le même message. Aujourd’hui, on a besoin d’entendre de la part de nos politiques que ça va être pris en compte, que ce sera la priorité de notre nouveau gouvernement. Et c’est pour ça que les jeunes veulent être présent dans les rues".



"Un mandat climatique"



"Nous demandons que le mandat de ce gouvernement soit un mandat climatique, que les crises sociale et climatique soient reconnues comme une priorité et non une simple allusion dans un accord de gouvernement. Nous attendons un objectif et des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 65% d'ici 2030 et la mise à contribution des plus gros pollueurs", a expliqué une chargée de mission de Greenpeace, Pauline Van Cutsem.



L'action s'est déroulée dans la zone neutre où toute manifestation est interdite. Au bout d'une quarantaine de minutes, les manifestants ont été évacués et fait l'objet d'une arrestation administrative par la police. L'opération s'est déroulée sans incident.