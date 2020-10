Coronavirus en Belgique: quand verra-t-on les effets des nouvelles mesures? La réponse d'Yves Van Laethem

Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, était notre invité dans le RTL INFO 19H. Il a commenté la situation actuelle en Belgique.

Selon lui, l'évolution des hospitalisations, toujours en forte hausse, était attendue. "C'est ce qu'on attendait depuis une quinzaine de jours. Il n'y a pas de surprises actuellement", dit-il.

Combien de jours faudra-t-il attendre pour voir l'effet des nouvelles mesures? "Il faut au minimum 10 à 15 jours. Les premières mesures au niveau national sont entrées en vigueur à partir de lundi dernier. C'est donc au milieu de la semaine qui vient qu'on verra les premiers signes d'un impact ou pas."

La Wallonie a assumé ce qu'elle devait faire

Les mesures seront-elles suffisantes pour enrayer la seconde vague? "La deuxième vague de mesures prises dans la partie la plus touchée du pays. C'était extrêmement important. La Wallonie a assumé ce qu'elle devait faire. Là aussi, il faudra attendre 10 à 15 jour pour voir les effets."

Si les autorités devaient annoncer un reconfinement, ce dernier n'interviendra pas avant la fin de la semaine prochaine. "Il pourrait arriver au plus tôt à la fin de la semaine qui vient ou dans le courant de la semaine prochaine. Avant cela, il n'y a pas de raison de changer quoique ce soit car le pilotage automatique est mis sur une trajectoire qui doit nous permettre d'éviter le confinement. Il pourra y avoir des erreurs, mais juger plus tôt n'a pas de sens. Si on ne respecte pas les mesures, c'est le confinement, c'est certain."

COVID 19 Belgique : où en est l'épidémie ce dimanche 25 octobre?