Pour la première fois depuis longtemps, les nouvelles contaminations au coronavirus étaient en léger recul la semaine dernière par rapport à la précédente, même si leur nombre reste encore très important, selon le bilan provisoire de mercredi matin de l'Institut de santé publique Sciensano.

Entre le 25 et le 31 octobre, une moyenne de 14.235,4 cas a été recensée chaque jour, soit un recul de 4% par rapport aux 14.569,1 comptabilisés durant la semaine précédente. Cela pourrait laisser présager un retournement de situation mais la pression sur les hôpitaux reste très forte.

"Nous l'avons déjà évoqué lundi, et ce mercredi, nous avons constaté des points positifs dans l'évolution des chiffres. Le taux d'infection se stabilise et les admissions à l'hôpital augmentent toujours, mais moins rapidement", a explique Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Covid-19.

Ce ralentissement ne "suffit pas", souligne-t-il. "C'est un peu comme un moteur de voiture. S'il peut tourner jusqu'à 6.000 tours/minute, il n'est pas bon de le faire tourner longtemps à ce rythme-là, car il sera en surcharge. On ne peut donc pas se contenter de ce que nous avons, de manière à avoir une diminution drastique du nombre de cas."

Nous pourrions ainsi rester en-dessous de la capacité maximale de nos hôpitaux

Ces chiffres montrent par contre que les mesures mises en place par le Comité de concertation fonctionnent. "On continuant sur cette voie-là, nous pourrons rester en-dessous de la capacité maximale de nos hôpitaux, dans les semaines à venir. Le fait de rester à la maison et le fait de respecter les règles, peuvent sauver des vies."

Pour la première fois depuis le 5 septembre, on constate donc également une diminution du nombre des nouvelles infections sur une base hebdomadaire. Elle a diminué de 4%. Cela s'explique par le changement de stratégie de testing, "mais si on regarde en perspective, il y a une réelle diminution", ajoute Yves Van Laethem.

40% des personnes ayant des symptômes sont testées positives au coronavirus. Le mardi 27 octobre reste le jour avec le plus grand nombre de cas positifs (22.048 cas). Actuellement, durant les jours qui ont suivi, "nous sommes restés en-dessous de la barre des 20.000 cas"

La moyenne sur une semaine est de 14.235 nouveaux cas par jour. Cette diminution se déroule essentiellement chez les personnes de moins de 50 ans. "Nous serions heureux qu'elle se passe chez les personnes plus âgées, mais malheureusement il y a là toujours une augmentation. On a eu un diagnostic de covid positif chez environ 2% des personnes de plus de 90 ans. Cela reflète le fait qu'il y ait plus de cas diagnostiqués dans les maisons de repos et de soins actuellement."

