Yves Van Laethem, en contact avec des personnes contaminées, jamais tracé: comment l'expliquer?

Yves Van Laethem n’a pas été tracé alors qu’il a été en contact étroit avec une personne suspectée d'avoir le Covid-19. "Au mois de juillet, je n'ai jamais été contacté, donc je fais probablement partie des errements qu'il y a eu encore à certains moments par rapport au traçing", nous indiquait le porte-parole interfédéral sur notre plateau.

Une situation étonnante et hautement symbolique. Elle montre que le système de traçage n'est pas efficace à 100%. Comment expliquer une telle faille? Pour comprendre, nous nous tournons vers un membre du comité interfédéral du traçage. Ce dernier précise notamment que les personnes à risque qui ne sont pas contactées ne doivent pas hésiter à joindre elles-même le call-center.

Il faut plutôt rassurer la population

Pour Alex Legay, concepteur de l'application de traçage, le système gagne progressivement en efficacité. "M. Van Laethem a parlé d'une situation du mois de juillet. Ici, nous sommes déjà au mois de septembre. On a vu qu'entre juillet et septembre, le système s'est perfectionné chaque jour un peu plus. Je crois qu'il faut plutôt rassurer la population sur le fait que ce système devient tous les jours plus performant et plus utile", insiste-t-il.

Nous avons également posé la question à la ministre wallonne de la Santé. Christie Morreale, évoque une piste. "Est-ce que la personne avec qui il a été en contact et qui est positive a bien donné les noms des personnes avec qui elle était en contact? C'est très important. Ça permet de pouvoir rappeler Yves Van Laethem si c'est le cas et de s'assurer qu'il est en quarantaine et que lui-même ne propage pas ou en tout cas se fasse tester", lance-t-elle.

L'application smartphone déployée probablement à la mi-septembre sera combinée avec le système actuel. Un outil indispensable et plus performant pour encadrer un éventuel rebond de l'épidémie.