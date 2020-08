Yves Van Laethem, en contact avec des personnes contaminées, n'a jamais été appelé pour le tracing: "Je fais probablement partie des errements"

Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le coronavirus était l'invité du RTL INFO 19H ce jeudi. Il a répondu aux questions de Caroline Fontenoy.

On savait que les vacances et la réouverture des frontières était un risque. Aujourd'hui, le virus a repris de la vigueur....

"On a eu effectivement durant tout l'été un jeu de ping-pong, et je comprends que c'est extrêmement désagréable pour les voyageurs et pour les voyagistes. On savait que c'était un risque qu'il fallait encourir mais on ne voit pas comment résoudre la situation autrement. Un point de vue européen sur ce type de positionnement, "rouge, orange, vert", aurait certainement été plus souhaitable qu'un point de vue national".

Quand on revient d'une zone rouge, quand commence la quarantaine? Quand on quitte cette zone rouge ou quand on revient en Belgique ?

"Stricto sensu, la quarantaine commence au moment où on quitte la zone rouge. Si on est passé par une autre zone, donc par exemple, on quitte Paris et on va se mettre au fin fond de l'Ardèche pendant une dizaine de jours, la dizaine de jours en question fait déjà partie de la période de quarantaine. C'est lorsqu'on va rentrer en Belgique qu'on va déclarer son retour et que l'ensemble du temps va être décomptée. C'est là que logiquement on va, d'une part, recevoir un SMS pour dire qu'il faut faire un frottis, mais d'autre part le timing, c'est l'entièreté du temps à partir du moment où on quitte la zone rouge".

NDLR: Frédérique Jacobs, l'autre porte-parole interfédérale, avait précédemment répondu à cette question lors d'une des dernières conférences de presse du centre de crise (voir l'article).

Le traçage a-t-il fait ses preuves? On sait que vous avez été en contact avec des personnes contaminées. Avez-vous été contacté?

"Non, effectivement, au mois de juillet, je n'ai jamais été contacté, donc je fais probablement partie des errements qu'il y a eu encore à certains moments par rapport au tracing. C'est maintenant que le tracing devra montrer toute son efficacité, qu'on a des retours de voyage, des retours aussi de zones dans lesquelles on n'aurait pas dû voyager. On sait qu'une partie importante des retours de voyage infectés viennent de zones hors Europe où on n'aurait normalement pas dû aller. Ce tracing pourrait être plus actif qu'il l'était il y a encore un mois".