Yves Van Laethem: "Essayez de faire vos courses près de chez vous"

Yves Van Laethem a donné quelques recommandations à la population, dont une concernant le shopping, lors de la conférence sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Ce lundi 7 décembre, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem, a abordé le thème du shopping lors de la conférence sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans notre pays.

Les données sont moins bonnes que ces dernières semaines. L'expert appelle donc la population à faire attention et à adopter les bons gestes. Il a rappelé qu'il faut continuer à appliquer les précautions nécessaires comme se laver les mains encore plus souvent, porter le masque et maintenir la distanciation sociale.

L'importance du télétravail

Depuis la fin des vacances, la population a une mobilité accrue. Le porte-parole insiste sur l'importance du télétravail qui a "plus d'avantages de d'inconvénients". Concernant les personnes qui doivent se rendre sur leur lieu de travail, il faut garder les distances. "C'est plus important encore que porter un masque", a-t-il précisé.

"Un shopping rapide"

Le porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus a recommandé de faire un shopping rapide "à défaut d'un shopping plaisir" que l'on pourra faire dans quelque temps. "Lorsque nous seront un peu plus aptes à lutter contre le virus par vaccin et climat interposés", a expliqué l'expert.

"On n'est pas encore au temps du fun shopping, mais du run shopping", a dit Antoine Iseux, porte-parole du centre de crise, reprenant les propos du virologue Steven Van Gucht.

"Essayez de faire vos courses près de chez vous. Essayez de faire un shopping local plutôt que régional", a conseillé Yves Van Laethem.

Il faut éviter les voyages



L'expert a aussi déconseillé les voyages à l'étranger, en dehors des déplacements essentiels, comme pour le travail. "On ne parle pas ici de voyages lointains, mais des pays qui sont à nos frontières. La plupart des pays proches de nous ont une épidémiologie qui n'est pas forcément favorable. Le taux d'infections est actuellement relativement élevé ou plus élevé aux Pays-Bas, en Allemagne et tout particulièrement au Luxembourg", a-t-il détaillé.

