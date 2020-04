Yves Van Laethem explique son nouveau rôle de porte-parole interfédéral Covid-19: "On va se retrouver dans un marathon"

Cela fait plus d'un mois qu'Yves Van Laethem nous accompagne tous les soirs pour nous donner son point de vue d'expert sur la crise du coronavirus. Dès mardi, l'infectiologue occupera de nouvelles fonctions au sein du centre de crise fédéral, en remplacement d'Emmanuel André.

Dans le RTL INFO 19H, Yves Van Laethem a répondu aux questions de Caroline Fontenoy.

Quel sera exactement votre rôle?

"Le rôle sera différent de celui d’Emmanuel André, qui a très bien œuvré durant toutes ces semaines extrêmement difficiles et la grosse vague qui a frappé notre pays. On va se retrouver dans ce que beaucoup ont comparé à un marathon. On doit fonctionner sur la durée et dépasser les faits brutaux de l’impact du virus sur la société. On doit l’intégrer d’une certaine manière, car il va vivre avec nous. Il va avoir un impact sur notre mode de fonctionnement durant des mois, si pas pendant un an ou deux. Peut-être jusqu’à ce que ce vaccin arrive. Je pense que c’est le moment de participer à la construction d’un mode de fonctionnement, avec des précautions et en expliquant le pourquoi, pour qu’on tienne le coup. Jusqu’au moment où on pourra être délivré d’un tas de précautions. J’espère qu’on ne verra pas les Belges tout le temps avec des masques sur le visage sur la Grand-Place comme on voit les Japonais dans le centre de Tokyo."

Le centre de crise ne communiquera plus tous les jours, mais tous les 2 jours, à partir de la semaine prochaine. Pourquoi?

"C’est dans la même optique. Enoncer au jour le jour avec des variations inévitables des chiffres, ça a un sens quand on est en plein danger. Maintenant, il est plus utile de lisser les choses sur 2 ou 3 jours et d’avoir un meilleur aspect de l’évolution globale et pas ponctuelle. C’est quelque chose qui est logique quand on fait un marathon et pas un 100 mètres. On ne vous donne pas votre temps de passage tous les 10 mètres, mais tous les kilomètres. C’est un peu ce qu’on va faire."

