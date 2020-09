Yves Van Laethem: "Nous sommes très loin d'avoir atteint l'immunité de groupe"

Ce vendredi, le Centre de crise a fait le bilan de la situation épidémiologique en Belgique. l'infectiologue Yves Van Laethem a parlé de l'immunité collective lors de cette conférence de presse, la deuxième de la semaine. "Les Belges ont relativement bien réussi à contrôler la propagation du virus entre avril et fin août. Mais il faut savoir qu'il y a forcément des limites à ce type de données", explique le virologue.



"Ces données nous montrent que nous sommes très loin d'avoir atteint l'immunité de groupe qui nécessite d'avoir au moins 50% de la population porteuse d'anticorps. Plusieurs études tendent même à montrer qu'il en faut au moins 60 à 70%", poursuit-il. "Avec 5 à 8%, même s'il est peut-être partiellement sous-estimé, nous sommes donc très loin du chiffre en question", précise l'expert.

Ce dernier ajoute qu'il faut mettre cela en perspective par rapport à "d'autres parties de l'immunité". "On ne dose ici que les anticorps présents dans le sang. Hors, on pense que très clairement, d'autres facteurs immunitaires jouent un rôle, comme la présence de cellules T, qui sont spécifiquement dirigées contre le virus ou contre cellules infectées, et aussi la présence de globules blancs qui sont la mémoire de notre immunité, permettant de répondre, même si notre taux d'anticorps a diminué ou est devenu négatif", dit-il.

"Des études supplémentaires sont clairement nécessaires dans le domaine avant de pouvoir trancher", explique Yves Van Laethem.

Le nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus en Belgique continue d'augmenter fortement. Le nombre moyen de contaminations au coronavirus par jour a atteint 978,3 cas entre le 8 et le 14 septembre en Belgique, soit une hausse de 74%.