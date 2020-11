Environ 500 manifestants ont protesté contre le couvre-feu samedi soir vers 21h00, défilant dans les rues du centre-ville liégeois. Des dégradations et plusieurs arrestations ont été signalées par la police. Au sein du cortège qui dénonçait "l'atteinte aux libertés" que constitue le couvre-feu, la police a arrêté et placé en garde à vue cinq personnes pour troubles à l'ordre public et 12 pour avoir tenté de forcer un barrage. Deux autres ont été arrêtées pour rébellion armée et une pour dégradation volontaire.

Invité sur le plateau de RTL INFO, Yves Van Laethem est revenu sur les interdictions bravées par les manifestants. Le porte-parole interfédéral a rappelé qu'il est important de prendre conscience de l'ampleur de l'épidémie et respecter les mesures imposées par le gouvernement. "On a amplement vu à la télévision, et entendu dans les journaux et ailleurs, la déclaration des hôpitaux qui nous montraient qu'on avait un virus qui changeait absolument la donne des autres années. Ceci n'est pas une grippe, ceci est 5 à 10 fois plus mortel qu'une grippe. Et la mise en péril du système de santé n'a jamais été ce qu'elle a été cette année-ci depuis plus de 50 ans. Donc je pense que l'on n'est pas devant une situation où on peut comparer ça aux hivers classiques", a-t-il indiqué.

Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une vaccination significative avant début 2021

Quand le vaccin sera disponible, l'un des principaux défis sera de convaincre la population de se faire vacciner. Une tâche difficile? Yves Van Laethem répond: "On peut dire que c'est difficile, on peut aussi dire que ce sera facile. Il y a des gens qui comprennent que tant que cette maladie se répand, on aura des problèmes. Pour arrêter cette maladie, sauf miracle, il n'y a que le vaccin. Le vaccin doit être ce miracle. J'espère qu'ils (la population ndlr) comprendront aussi que se faire vacciner, c'est bien pour eux. Mais c' est bien pour la société. Si la société va bien, on pourra rouvrir un certain nombre de droits et rouvrir un certain nombre de professions qui ont des problèmes".

Où en est la Belgique dans sa course à la vaccination? "Je pense que ça avance très nettement, que la Task force en Belgique fait vraiment du travail. Nous sommes vraiment en train de mettre en place la structure qui sera utile pour vacciner les gens, que ce soit fin janvier ou février. On verra, ce sont des choses qui doivent être annoncées. Il faudra, à ce moment-là, convaincre ceux qui ne sont éventuellement pas convaincus qu'il est important de se faire vacciner pour qu'on arrête l'hécatombe actuelle tant humaine qu'économique. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une vaccination significative avant début 2021", explique le porte-parole interfédéral.

