Yves Van Laethem sur la situation en Belgique: "On peut redouter que d'autres mesures soient prises pour limiter cette propagation"

Le porte-parole interfédéral pour le Covid 19, Yves Van Laethem, était l'invité du RTL Info 19 heures ce lundi. A Paris (France), les bars et restaurants seront désormais soumis à un régime plus stricte dès ce mardi. En Belgique, nous avons souvent suivis de près ce qu'il se passait en France. L'occasion d'interroger l'infectiologue: est-ce que chez nous aussi on doit s'attendre à de nouvelles mesures dans les semaines qui viennent? Yves Van Laethem répond: "Je ne sais pas vers quoi on va exactement mais la situation épidémiologique s'altérant, on ne va pas vers une augmentation de nos libertés d'action. (…) On peut redouter que d'autres mesures soient prises pour limiter cette propagation."

Et à propos de limitations, réduire ses contacts à 3 personnes comme l'a recommandé le nouveau ministre de la Santé, est-ce une recommandation judicieuse et réalisable? "Notre bulle mensuelle est de cinq, au vu de la situation épidémiologique, elle ne sera surement pas de dix dans le futur. Si trois est annoncé un moment, cela doit se faire dans un contexte global. Ça ne doit pas être ressenti comme une punition ou une limitation, mais quelque chose qui permet de voir un devenir potentiellement meilleur. (..) Il faut bien être conscient qu'il faut reprendre en mains la situation. A chacun d'entre nous de prendre la décision."