Zalando se lance dans le marché de la seconde main: pourquoi?

L’enseigne Zalando se lance dans les articles de seconde main alors que son activité de vente en ligne d’articles neufs est un succès. Pourquoi ?

Ce type d’entreprises web, comme Amazon, E-Bay, Google n’a pas vraiment de limite. À partir du moment où vous avez des millions de gens qui sont clients sur votre plateforme, que vous connaissez leurs goûts, leurs habitudes, leur pouvoir d’achat, qu’ils viennent régulièrement sur votre plateforme, pourquoi se limiter ? L’entreprise va essayer de sauter sur toutes les niches émergentes pour garder le client dans son environnement. Et prendre sa marge au passage.

Le choix vers le marché de la seconde main s'explique par plusieurs raisons:

- D’abord, parce que ce marché de la seconde main est mûr. Ces dix dernières années, les magasins de vêtements d’occasion mais aussi les applications de seconde main se sont développés. C’est un vrai marché mature, avec beaucoup de clients qui ont d’abord pris l’habitude de revendre leur vêtement dans des magasins de proximité. Et puis, de le faire via des applications. Aujourd’hui, plus d’un Belge sur 3 achète en seconde main.

- Ensuite, ce n’est plus nécessairement un comportement de classe, avec des riches qui revendent et des pauvres qui achètent. De plus en plus de gens achètent et revendent et ils trouvent cela naturel.

- Enfin, Zalando a tout en main pour effectuer ce mouvement stratégique : il a les clients, qui, a priori pourraient très bien aussi acheter en seconde main et revendre. Zalando vend un vêtement neuf et prend sa marge. Puis Zalando le rachète et le revend en occasion en reprenant une marge plus petite. Et le client est quasiment captif.

La crise du Covid a-t-elle influencé cette stratégie?

Oui. D’abord, il y avait une petite niche de gens qui achetaient en seconde main pour une motivation écologique ou économique. Cette niche a connu un boost avec le Covid. Quel meilleur moment pour Zalando pour lancer ce service de seconde main ?

Que va-t-il se passer avec les magasins et les applications existantes ? Risquent-elles de disparaître ?

C’est une bonne question. Zalando va rentrer facilement sur le marché car il dispose de tous les atouts pour le faire. Mais les clients motivés par l’environnement environnemental n’apprécient pas vraiment les géants du web comme Zalando. Cela va être difficile pour les magasins de seconde main de résister et ils devront jouer à fond sur ce côté local, éthique, humain pour limiter le transfert de leurs clients sur ces problèmes.