Voyages à l'étranger: la liste des destinations a été mise à jour, Paris vire au rouge

Le ministère des Affaires étrangères met régulièrement à jour les destinations où les Belges peuvent se rendre (ou pas) suite à la mise en place d'un système de codes couleur (rouge, orange, vert).

Pour rappel, un pays peut se trouver en zone verte (donc accessible aux voyageurs) mais certaines de ses régions peuvent être en zone orange voire rouge. Il est important de dérouler toute la page et de vérifier dans chaque code couleur si votre destination prochaine y figure.

Dans la dernière mise à jour datée de ce mercredi 26 août à 16h00.

Dans le sens des départs

La Bulgarie réapparaît en zone verte.

Plusieurs zones pour lesquelles une vigilance accrue est exigée apparaissent dans la liste orange (ou en disparaissent) en ce qui concerne Andorre, l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, le Liechtenstein, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie et la Suisse.

Andorre apparaît dans la liste des pays en rouge, tout comme la Croatie (Provinces de Split-Dalmatie et de Šibenik-Knin) et l’ensemble de la Roumanie (précédemment, seuls quelques régions étaient concernées). De nouvelles zones espagnoles font leur apparition dans cette liste rouge (communauté autonome de Cantabrie, etc.). C’est le cas également de plusieurs nouvelles zones françaises (Département de Paris, Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Sarthe, de l’Hérault, des Alpes-Maritimes, qui s'ajoutent aux Bouches-du-Rhôn, à la Guyane française et à Mayotte).

La région Sud-ouest de la Bulgarie disparaît de la liste rouge, tout comme Leicester au Royaume-Uni.





Dans le sens des retours

Des modifications ont été apportées aux zones classées en rouge (c’est-à-dire au retour desquelles une quarantaine et un dépistage sont obligatoires, ndlr).

Andorre apparaît dans la liste des pays classés en rouge dans le sens des retours. En ce qui concerne l’Espagne, la Communauté autonome de Cantabrie, de La Rioja et la province de Guadalajara (communauté autonome de Castille-La Manche)apparaissent en zone rouge et s’ajoutent donc aux communautés autonomes d’Aragon ; communauté autonome de Madrid ; communauté autonome de Navarre ; communauté autonome du Pays Basque ; province de Barcelone et province de Lleida (communauté autonome de Catalogne) ; provinces de Soria et de Burgos (communauté autonome de Castille-et-León) ; province d’Almería (communauté autonome d’Andalousie) ; Iles Baléares. En France,le départements de Paris, Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Sarthe, de l’Hérault et des Alpes-Maritimes s’ajoutent aux Bouches-du-Rhône, à la Guyane française et à Mayotte, déjà en rouge.

L’ensemble de la Roumanie devient rouge.

La région du sud-Est de la Bulgarie disparaît de cette liste rouge.

