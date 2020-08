Les voyageurs belges ne sont plus vraiment les bienvenus dans plusieurs pays européens: voici les règles à suivre

La rentrée approche mais les vacances ne sont pas encore finies. De nombreux citoyens vont encore rentrer de l'étranger ou envisagent de partir. Depuis hier soir, de nouvelles zones ont été placées en rouges par nos autorités. Elles sont donc frappées d'une interdiction de voyage, notamment le département des Bouches-du-Rhône dans le sud de la France et Madrid ou les îles Baléares en Espagne. Mais il y a aussi d'autres destinations où les touristes belges ne sont plus vraiment les bienvenus et la liste risque encore de s'allonger.

Au fil des jours, les Belges voient en effet leurs possibilités de voyages se réduire. Nous ne sommes plus les bienvenus au Danemark et en Finlande. Pour ces pays, nous représentons un risque trop important de contamination.

D'autres nous accueillent volontiers, si nous montrons patte blanche. Si vous avez prévu une semaine à Mykonos ou à la découverte des ruines athéniennes, il faudra prouver que vous n'êtes pas porteur du coronavirus. La Grèce demande un test obligatoire, tout comme Chypre, l'Islande et la Lituanie.

"Vous avez un certificat avec l'attestation qui indique que vous avez fait le test et que vous êtes négatifs. Vous veillez bien que ce document-là corresponde aux demandes de l'Etat dans lequel vous vous rendez. A partir de là, vous pourrez passer la frontière avec, s'il y a un contrôle, la vérification de l'attestation qui indique que vous avez bien réalisé ce test", rappelle Philippe Goffin, le ministre de la Défense et des Affaire étrangères.

Pour l'Islande et la Lituanie, il y a une condition supplémentaire: une quarantaine obligatoire à votre arrivée. Deux semaines de confinement, c'est aussi ce que demandent une dizaine d'autres pays: la Norvège, le Royaume-Uni, la Suisse...

Chez nos voisins les plus proches, la règle est encore plus précise: quarantaine obligatoire, seulement si vous venez de la région bruxelloise ou de la province d'Anvers.

"Les mesures pour Bruxelles et Anvers sont liées au fait que sur base des chiffres, l'Allemagne a considéré que ces deux zones devaient faire l'objet de mesures particulières, ce qui n'est pas le cas pour le reste du pays", précise Philippe Goffin.

Les autres pays européens nous accueillent à bras ouverts, mais attention, le blocage peut aussi venir de la Belgique. Ainsi l'Espagne ne nous demande pas de comptes, mais le gouvernement belge interdit de se rendre à Madrid, Barcelone ou encore en Navarre. Même chose pour certains territoires français, roumains, bulgares... Dans tous les cas lorsque vous préparez votre voyage, vérifiez vos possibilités dans les deux sens et n'oubliez pas que la situation peut toujours changer d'un jour à l'autre.

Le SPF Affaires étrangères reprend les informations spécifiques à chaque pays sur son site.