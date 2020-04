Thomas Meunier a discuté de son arrivée à Tottenham avec José Mourinho

(Belga) Thomas Meunier a discuté avec José Mourinho de son éventuelle venue à Tottenham cet l'été, rapporte L'Équipe ce samedi. L'arrière droit des Diables Rouges arrive en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin. Il est donc libre de choisir sa nouvelle destination.

Prêt à rester avec les champions de France avec lesquels il évolue depuis 2016, Meunier serait sans nouvelles de ses dirigeants. Depuis le 1er janvier, tous les clubs sont autorisés à prendre contact avec Meunier. À en croire le grand quotidien sportif français "visiblement, le message du manager portugais (de Tottenham) a séduit le Belge." Et L'Équipe de rappeler que la relation entre l'ancien joueur du Club Bruges et son actuel entraîneur l'Allemand Thomas Tuchel "s'est souvent dégradée". Plusieurs autres grands clubs européens ont montré leur intérêt d'engager Meunier: Dortmund, Naples, Inter Milan. L'Équipe souligne que Tottenham a engagé, l'été dernier, l'Ivoirien Serge Aurier qui était auparavant en concurrence avec Meunier au PSG. Certains dirigeants des Spurs ne sont pas tentés de retenter leur cohabitation. Et de conclure à propos de l'arrivée de Meunier à Londres : "pour le moment Mourinho est à bloc alors que son président, Daniel Levy, le refrène". Thomas Meunier pourrait retrouver un autre défenseur des Diables Rouges Toby Aderweireld à Tottenham. En revanche, Jan Vertonghen, en fin de contrat avec les Lilywhites, est annoncé sur le départ. (Belga)