Thomas Vermaelen rejoint officiellement Vissel Kobe au Japon

(Belga) Thomas Vermaelen s'est lié avec le Vissel Kobe. Le club japonais de J-League a annoncé officiellement samedi l'arrivée de "Thomas Fermat Ren". Le défenseur des Diables Rouges de 33 ans, sans club depuis la fin de son contrat fin juin au FC Barcelone. Selon plusieurs médias le contrat porte sur une durée de deux ans. Le club n'a pas confirmé cette information. Vissel Kobe joue ce samedi un match amical contre ... le FC Barcelone.

Vermaelen va évoluer aux côtés d'autres anciennes gloires européennes: Andres Iniesta (35 ans), David Villa (37) et Lukas Podolski (34). Le club est entraîné par l'Allemand Thorsten Fink. International à 74 reprises, l'Anversois rejoint son 6e club au plus haut niveau après l'Ajax Amsterdam (2004-2009), le RKC Waalwijk (prêt en 2004-2005), Arsenal (2009-2014), le FC Barcelone (2014-2019) et l'AS Rome (prêt en 2016-2017). La carrière de l'Anversois a été perturbée par des très nombreuses blessures depuis 2007. Au total, il aura été indisponible près de 1300 jours, manquant 251 matchs. Rien que la dernière saison, il a manqué 26 rencontres à la suite de quatre blessures musculaires différentes. Après Lorenzo Staelens à Oita Trinita, en 2001, et Kevin Oris à Kyoto Sanga (D2), en 2017, Vermaelen est le troisième joueur belge à évoluer dans un club japonais. (Belga)