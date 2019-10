Thorgan Hazard et Axel Witsel partagent contre Schalke 04 dans le derby de la Ruhr

(Belga) Le Borussia Dortmund a obtenu le point du match nul sur la pelouse de Schalke 04 (0-0) samedi dans le derby de la Ruhr, comptant pour la neuvième journée de Bundesliga. Axel Witsel, titulaire, et Thorgan Hazard, monté au jeu à la 58e, en profitent pour grimper sur le podium (16 points). À seulement une unité, Schalke et Benito Raman, resté sur le banc ce samedi, sont septièmes.

Dans le même temps, Dodi Lukebakio, pourtant buteur, et Dedryck Boyata, sorti à la 64e, ont été battus à domicile avec le Hertha Berlin face à Hoffenheim (2-3). Locadia (33) et Kramaric (38) ont permis dans un premier temps à Hoffenheim de rejoindre les vestiaires avec un avantage de deux buts. Lukebakio (55) puis Kalou (69), monté au jeu cinq minutes plus tôt en remplacement de Boyata, ont ensuite remis les compteurs à zéro. Les visiteurs s'en sont finalement remis à une réalisation de Hubner à dix minutes du terme pour repartir de Berlin avec les trois points.