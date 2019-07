Thorgan Hazard manque l'entraînement avec le Borussia Dortmund

(Belga) Le Borussia Dortmund s'est entraîné lundi matin dans la station thermale suisse Bad Ragaz sans Thorgan Hazard. Le Diable Rouge, arrivé cet été du Borussia Mönchengladbach, s'est blessé samedi lors du match d'entraînement contre l'Udinese (victoire 4-1) et a été remplacé après seulement douze minutes. La nature de la blessure est inconnue.

Outre Hazard, le gardien Roman Bürki et un autre nouveau venu, Julian Brandt, ancien de Leverkusen, ont également disparu lundi. Un porte-parole de Dortmund a déclaré que les trois joueurs sont attendus sur le terrain d'entraînement dans un proche avenir. Hazard, 26 ans, est l'un des achats les plus importants de Dortmund. Avec lui dans l'équipe, le Borussia espère pouvoir résister plus fermement à l'inaccessible Bayern Munich cette saison. L'année dernière, Dortmund semblait en route vers le titre allemand, mais l'équipe bavaroise a fini par remporter le titre officialisé seulement au terme de la dernière journée. (Belga)