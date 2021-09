Le prix de nos déchets est en train de s'envoler. Le carton, le métal ou encore le plastique coûtent de plus en plus cher. Cela en raison de la reprise économique, mais aussi parce que nos habitudes de consommation ont changé. Explications.

Des tonnes de papiers et de cartons se déversent devant les caméras de notre équipe en reportage. A peine collectés en porte à porte, 80 à 100 tonnes par jour arrivent chez cet intermédiaire situé à Pont-de-loup, près de la commune d'Aiseau-Presles. A peine déposé, tout part au recyclage, sans attendre. En un mot "On se les arrache!" affirme David Murari, administrateur de la plateforme de regroupement de papier-carton, Euro-services.

Carton, plastique, aluminium... des matériaux recyclables très convoités

Nos déchets de cartons sont une marchandise très recherchée afin de devenir des emballages via la filière de recyclage. "Les clients demandent à avoir tous les produits, de ne pas les stocker chez nous", explique David Murari. "Il faut que le papier et le carton soient traités le plus rapidement possible au niveau de la chaîne de tri". Pourquoi un tel emballement? Car le carton a de plus en plus de valeur. En effet, en 6 mois, son prix a doublé. Les montants sont confidentiels… Mais les causes sont quant à elles bien connues: la reprise économique et nos modes d'achats.

Explications avec Mik Van Gaever, directeur des opérations de l'entreprise de recyclage Fost Plus: "Nous avons tous ensemble commandé pas mal de choses via internet. Le e-commerce a beaucoup augmenté lors de la période du Covid-19, ce qui a fait qu’il y avait une demande forte pour tout ce qui est boites en carton. Cela crée une demande forte dans le marché".

Même phénomène avec le plastique. Pour les bouteilles claires, le prix a bondi de 80%. La réglementation n'y est pas étrangère: "D’ici 2025, par exemple, l’Europe impose que les bouteilles doivent contenir au moins 30% de matière recyclée, ça génère déjà une demande structurelle. De l’autre côté il y a aussi le citoyen, qui demande de plus en plus de matière recyclée" explique Mik Van Gaever.

L'aluminium des canettes, quant à lui, enregistre lui aussi une hausse des prix de 38%.

Une hausse des prix qui n'est pas "tout bénéfice"

Ces hausses sont-elles tout bénéfice pour ceux qui recyclent? Pas forcément, à commencer par les intercommunales. Il y a plus de recettes, mais aussi des surcoûts de fonctionnement. "Ce n’est pas tout bénéfice" nuance Philippe Teller, de l'intercommunale de gestion intégrée des déchets. "On constate une augmentation de la valorisation à la revente de ces déchets mais la collecte, le tri, le traitement de la plupart des déchets coûtent de l’argent (...) l'achat de camions, l’utilisation de carburant, l’entretien, les équipements de tri comme celui-ci, coûtent plus cher aujourd’hui qu’hier, du fait de l’augmentation du prix des matières premières et de l’énergie" explique t-il.

La filière de recyclage a les yeux rivés sur les prix des matériaux que nous jetons, mais ce marché pourrait rapidement revenir à la normale.