Travaux de signalisation Bruxelles-Midi: plan alternatif pour ce week-end du 1er novembre

(Belga) Les travaux de modernisation de la signalisation de Bruxelles-Midi opérés par Infrabel rendront la jonction Nord-Midi inaccessible depuis le Sud, ce week-end des 1er, 2 et 3 novembre, ce qui aura un impact sur la circulation ferroviaire, avertit un communiqué de la SNCB mercredi. La plupart des trains ne circuleront pas vers et depuis Bruxelles-Midi, un plan de transport alternatif a donc été élaboré afin de restreindre l'impact sur les voyageurs. Le même scénario se reproduira le week-end des 9, 10 et 11 novembre.

La circulation de la majorité des trains qui traversent Hal, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central ou Bruxelles-Nord sera adaptée: ils seront pour la plupart déviés via d'autres gares bruxelloises et des correspondances en train vers Bruxelles-Midi seront prévues au départ de Schaerbeek, Bruxelles-Luxembourg et Bruxelles-Nord. Il sera toujours possible de circuler à l'intérieur de la jonction entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, à raison de 6 trains par heure dans chaque sens. Les trains en provenance des provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur contourneront la jonction bruxelloise via Schaerbeek et certains trains circuleront jusqu'à Bruxelles-Nord. Les trains en provenance de Charleroi, Mons, Tournai, Braine-le-Comte, Binche et La Louvière ne s'arrêteront pas dans les gares de la jonction bruxelloise. Certains trains s'arrêteront à Hal où un service alternatif de bus SNCB est prévu entre Hal et Bruxelles-Midi, d'autres trains s'arrêteront dans d'autres gares bruxelloises (entre-autres Bruxelles-Luxembourg) où les voyageurs pourront prendre une correspondance en train vers les gares de la jonction. Les voyageurs en direction de la Côte au départ de Bruxelles seront invités à prendre un train à destination de Schaerbeek où il sera possible de prendre une correspondance vers la Côte. Le planificateur de voyages sera consultable sur le site www.sncb.be et l'app SNCB. L'offre de trains sera déjà impactée tant le jeudi 31 octobre que le vendredi 8 novembre en soirée, précise la SNCB. (Belga)