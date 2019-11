Troisième match de rang sans victoire pour Castagne et l'Atalanta

(Belga) L'Atalanta Bergame continue à faire du surplace en Serie A. Dimanche lors de la 12e journée, l'équipe de Timothy Castagne n'a pas été capable de s'imposer en déplacement à la Sampdoria (0-0). C'est le troisième match de rang en championnat sans victoire pour 'la Dea'.

Le Diable Rouge, averti à la 20e minute, a joué toute la rencontre sur son flanc gauche. Si les Bergamasques ont globalement dominé la partie, avec 60% de possession de balle et davantage de tirs (7 contre 5) que leurs adversaires, ils ne sont pas parvenus à trouver la faille dans la défense génoise. La tâche s'est un peu plus compliquée lorsque Ruslan Malinovskyi, ancien meneur de jeu du KRC Genk, a été exclu pour une deuxième carte jaune à la 74e. À noter que ni Jordan Lukaku ni Silvio Proto n'ont joué lors de la victoire de la Lazio contre Lecce (4-2). Les Romains se sont imposés grâce à des buts de Joaquin Correa (30e, 80e), Sergej Milinkovic-Savic (62e) et Ciro Immobile (77e, s.p.). Au classement, la Lazio est 3e (24 pts), l'Atalanta 6e (22), Lecce 16e (10) et la Sampdoria 18e (9). (Belga)