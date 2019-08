Un assist et un but pour Marouane Fellaini avec Shandong Luneng

(Belga) Marouane Fellaini a largement contribué à la victoire, 0-3 (mi-temps: 0-0), de Shandong Luneng au Hebei China Fortune FC, samedi pour le compte de la 23e journée de la Super League chinoise de football.

Le milieu de terrain belge de 31 ans a en effet offert le but d'ouverture à son coéquipier Liuyu Duan à la 72e, et a lui même inscrit le numéro trois de Shandong Luneng à la 87e. Le Brésilien Roger Guedes avait entre-temps doublé la marque à la 79e. Shandong Luneng, qui compte à présent 27 points, renforce ainsi sa quatrième place au classement, mais loin du trio de tête (Guangzhou Evergrande 55 points, Beijing Guoan 51 et Shanghai SIPG 50), où l'on retrouve les trois "grands" du football chinois. Les trois premiers du championnat accèdent à la Ligue des Champions asiatique. Vendredi Yannick Carrasco et Mousa Dembélé avaient respectivement fait match nul avec Dalian Yifang (2-2 contre Jiangsu Suning) et Guangzhou R&F (2-2 contre Shanghai SIPG). Dalian Yifang est 6e, et Guangzhou R&F 11e.