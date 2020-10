Les "jeunes hommes" sont ceux qui respectent le moins les gestes barrière révèle une étude de Sciensano

Un Belge sur deux ne respecte plus les gestes barrière. C’est ce qui ressort d'une étude de l'Institut de santé publique.

Selon Sciensano ce relâchement pourrait expliquer la deuxième vague actuelle. Lassitude, sentiment de vulnérabilité ou règles trop strictes: la population respecte moins les mesures d'hygiène et de distance physique. Selon une étude de Sciensano réalisée auprès de 30.000 personnes, 23% des sondés n'effectuent pas les gestes d’hygiène comme se laver souvent les mains. Ils sont 41% à ne pas prendre en compte les distances physiques. Ranna Charafeddine chercheuse à Sciensano explique qu’il y a "Certaines catégories de la population qui rapporte plus souvent ne pas respecter strictement ces mesures : ce sont surtout les hommes et les jeunes de dix-huit à vingt-quatre ans qui ont le plus de mal à respecter ces mesures".

L’étude de Sciensano a été effectué juste avant la deuxième vague. Selon les chiffres de cette dernière, il y a tout de même des gestes en progression : les personnes interrogées sont plus nombreuses à porter le masque par rapport à l' étude précédente.