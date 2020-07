Un temps progressivement plus sec mercredi après-midi

(Belga) Le temps sera sec sur l'ouest de la Belgique mercredi après-midi alors qu'il y aura encore temporairement quelques précipitations dans le centre et sur l'est, où ces précipitations pourraient avoir un caractère orageux, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront proches des 20°C dans la plupart des régions et pourraient grimper jusqu'à 24°C dans le sud-est. Des rafales de vent pourraient atteindre 60 km/h en Ardenne et 50 km/h en bord de mer alors que le vent sera modéré ailleurs.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le temps deviendra sec dans la plupart des régions avec une alternance entre éclaircies et champs nuageux. En fin de nuit, le risque de quelques averses augmentera, principalement en haute Belgique ainsi qu'en région côtière. Les minima se situeront entre 10°C en Hautes-Fagnes et 15°C à la mer. Jeudi matin, le temps sera sec même si quelques ondées localisées ne sont pas à exclure. L'après-midi, le risque d'averses se généralisera à l'ensemble des régions. Les températures seront comprises entre 17°C en Hautes-Fagnes et 22°C dans le centre. Dans la nuit, le temps devrait rester sec et les minima seront compris entre 8 et 13°C. Vendredi, le temps restera variable avec un mercure qui devrait grimper jusqu'à 17°C en Haute Ardenne et 21°C dans de nombreuses régions. Ce temps instable se maintiendra ce week-end avec un ciel souvent nuageux et un risque de pluie. Les températures ne devraient pas dépasser les 23°C. (Belga)