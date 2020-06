Un temps variable jeudi après-midi avant une poussée des températures

(Belga) Le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux jeudi après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 16 et 22°C. Les nuages seront plus présents au nord du pays et un risque d'averses, localement orageuses dans la moitié sud du pays, n'est pas à exclure. En cours de soirée et durant la nuit de jeudi à vendredi, le temps sera sec avec de larges éclaircies. Le thermomètre affichera entre 9 et 14°C.

Vendredi, le ciel sera d'abord assez ensoleillé dans la plupart des régions avant une nébulosité variable en cours de journée. Quelques averses isolées pourront se développer l'après-midi. Ce risque sera encore un petit peu plus présent en soirée. Les températures seront par contre à la hausse avec un thermomètre qui affichera 21°C en Ardenne et 27°C en Campine. Samedi, la journée commencera sous le soleil, puis des nuages et éclaircies se partageront le ciel. Il devrait faire généralement sec. Les maxima seront compris entre 20 et 27°C. Dimanche, nuages et éclaircies rythmeront la journée. La température restera élevée avec jusqu'à 25°C en Campine et 18°C en bord de mer. (Belga)