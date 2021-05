A 48 ans, Sandrine perd un œil à cause d'une bactérie: "Je ne peux compter sur aucune aide"

Dans de très rares cas, le port de lentilles de contact peut être une source d'infection grave.

C’est une bactérie nommée Pseudomonas Aeruginosa ou bacille pyocyanique qui est à l’origine de ce drame. Ce microorganisme provoquant des infections est chaque année responsable d’atteintes urinaires, cutanées, pulmonaires,... Cette dernière semblerait s’être introduite dans l’œil de Sandrine via ses lentilles de contact, provoquant une cécité complète.

Rapatriée d’urgence alors qu'elle était en Italie en août 2020, la Belge a perdu la vue d'un oeil en deux jours à peine. Elle a été hospitalisée pendant 10 jours à Gand. Le verdict est alors tombé : seule une greffe pourrait lui permettre de retrouver un jour la vue.

En attente de cette greffe, la vie de Sandrine a bien dû reprendre son cours. Cela implique toute une série de renoncements et d’adaptations.

Un drame qui coûte cher

Employée administrative jusqu’alors, Sandrine s’est soudain retrouvée en état d’incapacité de travail dû principalement à la sensibilité de son œil non voyant à la lumière, ce qui a eu un indéniable impact sur ses revenus. Mais cet arrêt de travail n’est pas le seul responsable de l’impact financier de ce drame sur la vie de Sandrine.

En effet, les conditions de santé de la Belge l’ont poussé à refaire faire ses deux paires de lunettes, ce qui lui a coûté un peu moins de 1000 euros. Et c’est lors de la demande de remboursement auprès de sa mutuelle qu'une nouvelle tuile est arrivée, car Sandrine n’a pu bénéficier que de 40 euros de remboursement total, soit moins de 5% de la somme totale déboursée.

La Belge s’est alors renseignée et il s’avère que son œil droit nécessitant une dioptrie 0 (œil non voyant) et le gauche une dioptrie 3.75, elle ne correspond pas aux critères de remboursement supplémentaires.

Qu’en est-il de mon bien être ?

Sandrine est d’autant plus scandalisée qu’il y a quelques jours le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, annonçait un élargissement des conditions de remboursement permettant à près de 23.000 Belges supplémentaires de bénéficier d’un remboursement. Jusqu'à présent, les verres de lunettes étaient remboursés, quel que soit l'âge, à partir d'une dioptrie de 8,25. Désormais, ce seuil sera abaissé à 7,75. En outre, pour les moins de 18 ans, et pour les plus de 65 ans, cette valeur seuil passera d'une dioptrie de 8 à 7,5. Malheureusement, Sandrine ne fait pas partie de ces nouveaux bénéficiaires.

Ça n’est pas suffisant selon elle. Malgré de nombreux contacts avec sa mutuelle, la Belge n’aperçoit aucun espoir et se sent lésée. "Qu’en est-il de mon bien être ? Je ne peux compter sur aucune aide".

De son côté, l’INAMI ne nous laisse entendre aucun nouvel élargissement à venir. "Une chose à la fois", déclare-t-il.

Rappel : des précautions sont à prendre en cas de port de lentilles

Un ophtalmologue nous rappelle que l’augmentation du risque d’infection via le port de lentilles de contact s’élève à 1%. Ces infections peuvent provoquer des abcès, mais dans des cas très rares uniquement.

Il est tout de même judicieux de prendre ses précautions en suivant toutes les recommandations d’hygiène, à savoir : respecter le temps d’utilisation maximum, ne pas dormir avec des lentilles de contact, nettoyer ses mains avant l’application et le retrait, ne pas dépasser les dates limites d’utilisation, utiliser une solution nettoyante adaptée, etc.