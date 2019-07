La vague d'explosions à la grenade continue à Anvers: 6 voitures touchées cette nuit

Une nouvelle explosion a retenti à Anvers dans la nuit de dimanche à lundi, indique la VRT sur son site internet. Il s'agirait d'une grenade.

L'incident s'est produit vers 3h15 dans la Marsstraat à Berchem. Six voitures et 3 façades ont été endommagées et la rue a été fermée, mais il n'y aurait aucun blessé. Le service de déminage Sedee s'est rendu sur place et un chien renifleur a été déployé. La ville d'Anvers a fait face à plusieurs incidents impliquant des grenades au cours des derniers mois.