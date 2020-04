Une plateforme pour venir en aide aux parents d'enfants malades ou porteurs de handicap

(Belga) Des chercheuses de l'UCLouvain ont lancé, avec l'appui de bénévoles, une plateforme de "répit solidaire" destinée aux parents d'enfants malades ou porteurs d'un handicap afin de créer du lien et mettre des informations concrètes et pratiques à leur disposition, indique l'université jeudi dans un communiqué.

Au début du confinement, certains parents ont dû faire le choix de garder leur enfant en famille ou en institution (sans perspective sur la durée). Pour ceux qui doivent gérer le télétravail, la fratrie et un enfant malade ou porteur de handicap, ou pour d'autres la séparation, trouver du temps pour soi dans ces conditions est très difficile. "Nous avons voulu, en cette période de confinement, faciliter la vie de ces parents en leur proposant un soutien et notamment la centralisation de toutes les aides encore disponibles et pas toujours faciles à trouver", expliquent Anne-Catherine Dubois et Maëlle Boland, chercheuses à l'Institut de recherche santé et société de l'UCLouvain. La plateforme renseigne les bonnes adresses pour trouver un petit coup de main (courses, pharmacie, etc.) et recense les services qui offrent de l'écoute ou des conseils éducatifs à Bruxelles et en Wallonie. Le site donne aussi accès à une page Facebook qui se veut lieu d'échange d'idées et de paroles (bricolages, activités détente, tuyaux), renseigne des activités adaptées et indique les liens pertinents pour répondre aux questions liées au confinement, au handicap et aux soins de santé. "Le site vient d'être lancé et sera étoffé avec de nouvelles adresses et les tuyaux que les personnes concernées partageront. Nous avons déjà reçu de nombreuses réactions enthousiastes", se réjouissent les chercheuses. (Belga)