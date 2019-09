Une poignée de manifestants marchent pour la justice sociale et le climat à Bruxelles

(Belga) Plusieurs dizaines de manifestants ont marché, dimanche après-midi, à Bruxelles pour porter un message de paix et attirer une nouvelle fois l'attention sur l'urgence climatique et de justice sociale. Conduit par le moine bouddhiste Matthieu Ricard, le militant pacifiste Satish Kumar et Adélaïde Charlier, venue en représentante du mouvement Youth For Climate, le cortège a démarré à 14h00 face à Bozar.

La marche, organisée par l'association Emergences Asbl et soutenue par la Coalition climat, a rassemblé des familles, des seniors et des activistes. Elle devait se terminer au parc d'Egmont, avant une courte intervention des trois parrains de l'événement. Cette manifestation était annoncée en prélude à la troisième grève mondiale pour le climat qui aura lieu le 20 septembre. (Belga)