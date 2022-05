Vers la fin du masque obligatoire dans les transports? Le ministre des Transports favorable

Le ministre fédéral de la mobilité demande à ce que le masque ne soit plus obligatoire dans les transports en commun. Ce mardi, Brussels Airlines supprimait cette obligation dans ses avions, mais qu’en est-il aujourd’hui dans les autres transports en commun? Exemple à Liège, dans un autobus.

Nous nous rendons à Liège, où notre équipe emprunte un bus TEC afin de vérifier si les usagers continuent d’appliquer l’obligation de porter le masque. En montant à bord, la probabilité d’y trouver uniquement des passagers masqués est faible.

Notre journaliste interpelle une voyageuse non masquée :"Vous savez qu'il faut mettre un masque dans le bus ?". "Oui, je savais…" répond-t-elle un peu gênée. "Je l’ai oublié, désolé ! Un oubli du matin. Ça arrive parfois" explique une autre.

En cas de non-respect de cette mesure, l’amende s’élève à 250 euros. La police a bien effectué quelques contrôles et distribuer quelques amendes. Mais cela n’a pas suffi à dissuader certains usagers.

"Il y en a plein qui ne le mette plus. La TEC, dit qu’elle ne sait rien faire si les gens ne respectent pas cette mesure" explique cette autre usagère. Aussi, lui est-il déjà arrivé de faire la remarque à certains passagers : "Mais ils s’en foutent" tranche-t-elle.

"Moi je le porte car c’est obligatoire. Sinon je ne le mettrai pas "confie une voyageuse

Pour la porte-parole de la TEC Liège-Verviers, la mesure est assez incompréhensible : "Il faut reconnaître qu'il y a des tas d'endroits beaucoup plus fermés et beaucoup moins aérés qu'un autobus, et où le port du masque n'est pourtant plus obligatoire" explique Carine Zanella.

Les transports en commun wallons se range à l'avis du ministre fédéral de la Mobilité et demandent le retrait de l'obligation du masque. Si l'obligation disparaît, les passagers pourront évidemment choisir de le garder.