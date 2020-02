Wout van Aert débutera finalement sa saison dès samedi au Nieuwsblad

(Belga) Wout van Aert figure dans la sélection de Jumbo-Visma pour le Circuit Het Nieuwsblad, épreuve d'ouverture de la saison des classiques en Belgique, samedi. Le champion de Belgique du contre-la-montre disputera sa première course sur route depuis sa chute au Tour de France en juillet 2019.

Initialement, Van Aert devait disputer sa première course sur route lors des Strade Bianche en Italie le 7 mars. Mais la tenue de cette course, tout comme Milan-Sanremo (21 mars), est désormais incertaine en raison du coronavirus. "Avec la présence de Van Aert au départ du Circuit, nous anticipons la possible annulation d'autres courses à son programme", a précisé l'équipe sur Twitter. Van Aert disputera le Circuit Het Nieuwsblad pour la troisième fois de sa carrière. Il s'est classé 32e en 2018 et 13e l'an passé. Van Aert n'a plus disputé d'épreuve sur route depuis sa chute dans le chrono du Tour de France 2019 à Pau le 19 juillet. Touché au genou, il avait repris la compétition lors du cyclocross de Loenhout le 7 décembre. Il avait réussi à remporter un cross, à Lille, le 8 février dernier. Van Aert aura comme équipiers Maarten Wynants, les Néerlandais Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn et le Bert-Jan Lindeman ainsi que le Norvégien Amund Grondahl Jansen. (Belga)