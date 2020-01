Yuya Kubo quitte La Gantoise pour la MLS

(Belga) L'attaquant japonais de la Gantoise Yuya Kubo s'est engagé avec le FC Cincinnati dans le championnat nord-américain de football (MLS), a fait savoir le club gantois jeudi sur son site internet.

"Je suis heureux de rejoindre un club ambitieux comme le FC Cincinnati. Ce sera une grande expérience pour moi car je cherchais un nouveau défi pour ma carrière", a réagi Kubo sur le site internet du club américain. Kubo, 26 ans, était arrivé chez les Buffalo's en janvier 2017 depuis le club suisse du Young Boys Berne. Avec Gand, il aura joué 73 rencontres pour un bilan statistique de 25 buts et six assists. International japonais à 13 reprises, Kubo s'était surtout illustré lors de sa première saison et demie à Gand avant d'être prêté un an à Nuremberg. Depuis son retour l'été dernier, Kubo n'a été que deux fois titulaire en Pro League. (Belga)