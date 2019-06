Ben Broeders s'offre le record de Belgique du saut à la perche avec un saut à 5m76

(Belga) Ben Broeders a battu le record de Belgique du saut à la perche, samedi, lors de la réunion d'athlétisme d'Hof, en Allemagne, avec un saut à 5m76. Le précédent record avait été établi le 18 juillet 2018 par Arnaud Art (5m72).

Le 20 juin, à Zweibrücken (Allemagne), Broeders avait réussi le minimum à la perche pour les Mondiaux d'athlétisme de Doha (5m71). A cette occasion, il avait amélioré de 9 cm son record personnel. A Hof, le Louvaniste a encore fait mieux, améliorant de 4 cm le record de Belgique. Broeders a réussi son record à sa troisième et dernière tentative. Ce saut à 5m76 lui permet de grimper dans les classements internationaux de la saison. Il a ainsi réalisé la 10e performance mondiale de 2019. Au niveau européen, il est même quatrième. Broeders a tenté ensuite de sauter 5m80, sans succès. Broeders, 24 ans, avait terminé quatrième de l'Euro 2016 et était devenu champion d'Europe espoirs un an plus tard. (Belga)