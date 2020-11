"C'est un témoignage historique de notre lockdown à tous": Barbara Duriau dévoile le livre View from my window (vidéo)

Barbara Duriau été invitée sur le plateau du RTL INFO avec vous afin de parler de son livre "View from my window". L'ouvrage réunit les photos d'un projet né en mars dernier, au début du confinement. A cette période-là, la graphiste décide de créer le groupe Facebook View from my window et publie une photo de la vue qu'elle a depuis sa fenêtre.

Le mouvement est lancé... un mois plus tard, le groupe Facebook compte 2 millions de membres. "Mon idée de départ était très simple. On était derrière notre fenêtre en confinement et je me suis dit ça sera ma vue durant de nombreux mois. Etant voyageuse et aimant l'image et la photo, je me suis dit quelle est cette vue que les gens aux quatre coins du monde peuvent avoir en même temps de quoi. J'étais curieuse de découvrir leur vue. Je me suis dit ça va permettre de les connecter et de créer un groupe qui est devenu mondial. Mais je n'imaginais pas que ce serait à ce point", explique la Belge.



Cette dernière a reçu 200.000 photos. Elle confie que gérer un groupe d'une telle ampleur nécessite du temps. "Je ne l'ai pas fait toute seule. On était une vingtaine d'administrateurs", précise-t-elle. "Ca se faisait nuit et jour. Pendant que je dormais, mes amis du Texas pouvaient faire le boulot. Il y avait des photos qui sortaient toute la journée", dit-elle.



Elle précise que ce sont les membres du groupe Facebook qui ont aidé à financer la création de ce livre. Les personnes dont les photos ont été sélectionnées sont heureuses que leurs clichés fassent partie de ce projet. "Pour moi, ce livre est l'accomplissement de mon travail et l'accomplissement du groupe. Ce livre appartient à toute cette communauté (...) c'est un témoignage historique de notre lockdown à tous. Ce sont des moments de vie qui sont figés. On était tous dans le même bateau, au même moment", ajoute Barbara Duriau.

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce mardi 24 novembre?