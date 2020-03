EXPLOIT: ce funambule défie la mort en traversant un volcan en activité (vidéo)

Nik Wallenda a réalisé un exploit mercredi en traversant le volcan Masaya au Nicaragua, un volcan en activité. L'Américain a su traversé le volcan en 31 minutes et 21 secondes. Cette performance a été retransmis en direct à la télévision.

Nik Wallenda, funambule âgé de 41 ans, a réalisé l'une de ses performances les plus impressionnantes: il a traversé un volcan en activité sur un fil d'acier au Nicaragua en 31 minutes et 21 secondes. Cette traversée s'est faite dans des conditions difficiles à cause de la brume. Des caméras thermiques spéciales ont ainsi suivi ses mouvements. L'Américain portait également un masque à gaz pour éviter de sentir l'odeur toxique de dioxyde de soufre qui émanait de la lave.

Nick Wallenda n'est pas à son premier exploit. Il a réalisé des performances aux chutes du Niagara et au Grand Canyon. Toutefois, celle de mercredi reste pour lui la plus dangereuse à ce jour.