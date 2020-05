Coronavirus: l'Espagne veut quadriller ses plages en zones délimitées par des cordes et trier ses touristes par âge

Les autorités espagnoles sont activement en train de chercher des solutions pour garantir la plus grande sécurité aux touristes qui viendront passer leurs vacances sur leurs plages, révèle ce matin le Sun. Pour ce faire, les autorités souhaiteraient créer des "places" délimitées sur la plage pour "bronzer" en respectant la distanciation sociale.

Certaines régions veulent même introduire des zones différentes par âges et par compositions familiales. De nouveaux plans sont actuellement en cours d'élaboration pour la plage de Silgar au nord-ouest de l'Espagne

Une vidéo publiée sur la page Facebook du conseil local montre la plage divisée en cinq sections différentes. Dans ces sections, il y aura 780 espaces délimités à la corde, avec un espace de 1,5 m entre chacun.

Les touristes devront rester sur leur emplacement de 9 m² lorsqu'ils seront à la plage, avec deux bandes - une pour marcher et jouer à des jeux, et une autre pour se rendre aux toilettes et aux installations - qui seront elles aussi adaptées.

Des passages vers la mer seront également mis en place, avec des bandes de six mètres de large. Les touristes ne pourront cependant pas réserver leurs emplacements à l'avance.

L'une des destinations touristiques les plus célèbres d'Espagne, Lloret de Mar sur la Costa Brava, va diviser ses plages en trois tranches d'âge différentes afin de stopper la propagation du coronavirus. Les deux plages les plus populaires de Lloret et Fenals seront divisées en secteurs et auront une capacité limitée et un accès contrôlé.