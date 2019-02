Le bébé gorille Thandie sort en plein air pour la première fois au zoo d'Anvers: des images craquantes (vidéo)

Des images à faire fondre les cœurs les plus endurcis. Si les records de température enregistrés pour février permettent à certains de s'installer en terrasse, les gorilles du zoo d'Anvers profitent des rayons de soleil pour gambader.



C'est la première fois que Thandie, le petit de Mayani et Matadi, foule l'herbe et sent la chaleur du soleil sur sa jolie bouille. Tantôt sur le dos, tantôt dans les bras de sa maman, le bébé gorille vit un instant de bonheur qui fait plaisir à voir.







©zooantwerpen