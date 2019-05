Née sans yeux ni nez, Cassidy fait tout pour avoir une vie normale: elle vient d'être diplômée (vidéo)

Cassidy Hooper est l'une des rares personnes à être née sans yeux ni nez. Elle a aujourd'hui 22 ans et vient d'être diplômée du Central Piedmont Community College, à Charlotte, aux Etats-Unis.

"Je n'ai pas besoin de la facilité, j'ai besoin du possible." Voilà le mantra de Cassidy Hooper. L'Américaine est née sans avoir de nez ou d'yeux. Elle s'est battue toute sa vie et montre aujourd'hui que tout est en effet possible. En 2013, elle a enfin pu avoir un nez, après avoir subi une dizaine d'opérations de chirurgie esthétique.

La jeune femme, malgré son handicap, a appris à vivre de façon indépendante. Après avoir reçu son diplôme, elle a expliqué qu'elle n'en revenait pas. "J'étais là et j'ai réalisé: attendez une minute, est-ce vraiment en train d'arriver ? Suis-je en train de rêver ou suis-je réveillée ? Cela me choque la façon dont le temps est si vite passé."

Que va-t-elle faire désormais ? Cassidy Hooper a un intérêt pour la radio… mais aussi pour le ministère du culte.