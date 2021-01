Poursuivi par une meute de chiens, ce cerf trouve refuge dans une gare sur des voies ferrées (vidéo)

Pris pour cible dans une chasse à courre, ce cerf poursuivi par une meute de chiens a trouvé refuge à la gare de Chantilly, provoquant de nombreux retards de trains. L'animal avait en effet jugé que les voies de la SNCF étaient plus l'endroit le plus sur pur se réfugier. Selon le Parisien.fr, dans leur course folle pour rattraper le cerf, les chiens ne répondaient plus aux injonctions de leurs maîtres chasseurs. Le cerf, lui, a dû être endormi et être déplacé pour dégager les voies ferrées.

Et le Parisien de conclure que le spectacle n'a visiblement pas plu aux autorités de la ville: "La maire de la ville, Isabelle Wojtowiez (LR) a promis de "prendre les décisions afin que plus jamais ce spectacle ne se produise".