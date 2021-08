Un banc à allaitement installé à Courtrai pour BRISER les tabous: "C'est la chose la plus naturelle du monde" (photos)

Du 1er au 7 août se déroule la Semaine mondiale de l'allaitement. Et à cette occasion, la société Elvie a installé le tout premier banc à allaitement sur la Grand Place de Courtrai. Le but? Encourager l’allaitement maternel et l’utilisation du tire-lait en public, et ainsi, "briser les tabous", rapporte le communiqué de presse de la marque.

Afin de normaliser l'allaitement dans les lieux public et l'utilisation du tire-lait, la société Elvie a décidé d'installer le tout premier banc à allaitement sur la Grand Place de Courtrai. Il y restera tout le mois d'août afin de faire évoluer les mentalités. Doté d'un accoudoir, quelques jouets et un coussin à langer, le banc à allaitement rend l’expérience plus agréable pour la femme. Mais il rend aussi l'expérience normale et encourage les femmes à venir allaiter leur bébé et à se sentir à l'aise en le faisant. Bien souvent, les mères sont réprimandées alors que "l’allaitement est la chose la plus naturelle du monde", souligne le communiqué de presse.

Un bébé doit être nourri 12 fois par jour en moyenne, voire plus parfois

"Les parents aident leurs enfants à grandir. Les nourrir en fait partie. Lors de l’allaitement, surtout au début, c’est 12 fois par jour et parfois plus", rappelle Nele Wouters, porte-parole de Kind en Gezin. "Que ce soit dans une rue commerçante, à la maison, à la bibliothèque, dans le train ou dans un parc d’attractions... si l’enfant a faim ou si le sein est plein, il devrait être parfaitement normal qu’une maman puisse nourrir son enfant ou tirer son lait en public. Et tant que l’allaitement ne sera pas encore banalisé partout, une semaine de l’allaitement restera nécessaire", poursuit le porte-parole à travers le communiqué de presse.



© Elvie

"Chaque mère, parent et famille devrait pouvoir décider où et comment nourrir son bébé, sans jugement ni restriction d’autrui", ajoute Tania Boler, la PDG d'Elvie. "Les jeunes parents doivent pouvoir sortir librement et sans inquiétude. Grâce à ce banc spécialement conçu pour l’allaitement et au site web Breast Places, nous espérons vraiment aider les mères de jeunes enfants à allaiter ou à tirer leur lait", termine-t-elle.

Le site web Breast Places: une carte retraçant tous les lieux d'allaitement publics en Belgique (établissements Horeca, magasins, etc)

La carte ci-dessous, mise en place par la société Elvie, montre tous les lieux d’allaitement public de Belgique (cafés, restaurants, brasseries, magasins, etc.) où les jeunes parents peuvent nourrir leur enfant en toute tranquillité, sans risquer d'être "viré" ou jugé Quasiment tous les lieux publics peuvent demander à devenir un "Breast Place", cela ne nécessitant aucun aménagement majeur, simplement une inscription via cette adresse mail : elviebreastfeedingfriendly@gmail.com ou via ce site internet.





© Elvie