Un chien fidèle à son maître jusque dans la mort: il décède 15 minutes après lui

Stuart Hutchison, un Écossais de 25 ans, et son chien Néron, un bouledogue français, sont morts à 15 minutes d'intervalle, relate le DailyMail. Le jeune homme était atteint d'une tumeur cérébrale depuis 2011. Une maladie qui a reculé, puis repris du terrain, jusqu'à ce qu'elle se propage dans ses os. Il est finalement décédé chez lui, en Écosse, le 11 août.



Son chien s'est "fracturé la colonne vertébrale", peut-on lire dans le tabloïd britannique. "Stuart est mort à 1h15 et Nero est mort à peu près 15 minutes plus tard", raconte la mère du défunt, Fiona Conaghan, 52 ans.

Stuart s'était marié au mois de janvier avec Danielle, 22 ans. En mars, la chimiothérapie semblait fonctionner. En mai, il a commencé à ressentir une douleur au niveau de la main. Au mois de juin, celle-ci s'est propagée dans tout le bras. Un scan a révélé que le cancer s'était étendu de son cerveau à ses os et son bassin.