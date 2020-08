Un commerçant refuse violemment l’entrée à une jeune handicapée et son chien d’assistance: la vidéo soulève une vague d’indignation

Mathilde et son chien-guide se sont vus refuser l’entrée dans un commerce alimentaire de Castres, dans le département du Tarn, en France. La jeune femme, qui se promenait en famille, souhaitait y acheter quelques cadeaux, relate France 3 Région. Mais le commerçant l’a empêché de pénétrer dans la boutique, au motif qu’il n’accepte pas les chiens.



Plus que le refus du commerçant, c’est son ton colérique qui a choqué Mathilde et les nombreux internautes qui ont vu la vidéo sur Facebook. "Ça m'a chamboulé. Qu'on me refuse l'entrée avec mon chien-guide, ça arrive très souvent, mais avec une telle violence c'est rare", a confié la jeune femme.

Selon la loi du 11 février 2005, "l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, (...) est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance." Une loi, que de nombreux commerçants ne connaissent pas, raconte Mathilde à nos confrères. Elle a essayé d’expliquer cette loi au commerçant, mais d’après elle, "ce monsieur n'était pas enclin à discuter (…) Il s'est énervé et a même menacé de me dégager lui-même".



Filmée par un proche, la vidéo partagée sur les réseaux sociaux a été regardée plus de 3,5 millions de fois. Les propos vigoureux du commerçant ont suscité tollé. Contacté par la Dépêche du Midi, l’homme s’est justifié en invoquant la convention collective de son établissement : "Nous sommes un établissement assimilé à l'agro-alimentaire puisque nous brûlons du café. Donc les animaux ne peuvent pas rentrer chez nous. C'est la convention collective qui le dit". Mathilde a porté plainte le vendredi 14 août.