Halloween: envoyez-nous vos photos les plus effrayantes

Costumes, maquillage,… êtes-vous prêts pour Halloween? Ce jeudi 31 octobre, les monstres, les sorcières et les fantômes seront de sortie. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos les plus effrayantes via notre bouton orange Alertez-nous. Nous publierons les plus terrifiantes.

Vos meilleurs déguisements

Un terrifiant sorcier prêt à vous jeter un mauvais sort !

Eleni (11 ans) & Clara (11 ans) lors d'une parade organisée à Meise

Un matelot moins innocent qu'il n'y paraît...

Les monstres ont envahi les rues de Rixensart !