Charte vie privée RTL Belgium S.A.

1. Le responsable de traitement

Le responsable du traitement des informations vous concernant est RTL Belgium SA (« RTL Belgium », « nous »). RTL Belgium est une société anonyme de droit belge dont le siège social est établi à Avenue Jacques Georgin 2, 1030 Bruxelles. RTL Belgium est inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.201.847.

RTL Belgium est responsable des services télévisuels RTL-TVi, Club RTL, Plug RTL.

Vous pouvez également nous contacter à l’adresse e-mail : privacy@rtlbelux.lu ou via notre formulaire de contact.

2. Les traitements de vos données à caractère personnel

Le respect de votre vie privée est une priorité pour RTL Belgium. Nous sommes conscients et attentifs à votre droit d’être informé sur la manière dont sont traitées les données et les informations susceptibles de vous identifier personnellement comme vos nom, prénom, adresse, date de naissance, numéros de téléphone, adresse e-mail, etc. (« vos Données »), que vous êtes susceptibles de fournir à RTL Belgium. La présente Charte vie privée vous explique la manière dont nous utilisons vos Données ainsi que les mesures que nous prenons pour en préserver la confidentialité et la sécurité.

Les seules Données auxquelles nous avons accès sont celles que vous nous communiquez volontairement, en créant un compte personnel ou en participant à l’un de nos jeux, concours ou quiz. Certaines données doivent obligatoirement être communiquées, d'autres sont optionnelles. Dans ces hypothèses, si vous refusez de nous fournir les données demandées, l'accès à certaines parties des sites de RTL Belgium peut vous être refusé et il peut vous être impossible, par exemple, de participer à un concours.

Vos Données sont collectées et traitées en parfaite conformité avec les législations belges en vigueur, principalement la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

En nous transmettant vos Données, vous consentez à ce qu’elles soient traitées conformément à la présente Charte vie privée.

3. Les finalités du traitement de vos Données



RTL Belgium collecte et traite vos Données uniquement à des finalités spécifiques et limitées visant à permettre :

1. Le déroulement du jeu / concours / quiz auquel vous participez par SMS ou par internet ;

2. La gestion de notre relation avec vous, internautes, auditeurs et téléspectateurs et la publicité pour nos services ou ceux des Partenaires de RTL Belgium, voire ceux de tiers : par exemple, nous devons collecter et utiliser vos Données pour vous envoyer nos newsletters et vous tenir informé des nos concours, bons plans et promotions susceptibles de vous intéresser ;

3. L’évaluation de l'efficacité et de la convivialité des sites internet de RTL Belgium et son amélioration, au bénéfice de nos internautes ;

4. La réalisation d’enquêtes statistiques internes et d’études de marché : par exemple, pour évaluer vos intérêts et pour mieux définir le développement de nos concours, jeux et quiz et nos stratégies marketing.

4. Durée de conservation de vos Données

RTL Belgium ne conserve vos Données que pendant le temps raisonnablement nécessaire aux finalités poursuivies et en accord avec les exigences légales. RTL Belgium ne garde vos Données que pour une période de 1 an, à compter du dernier contact entre nous.

5. Communication de vos Données



RTL Belgium fait partie du Groupe RTL. Le Groupe RTL est composé d’un ensemble de sociétés actives dans le secteur des médias, et plus particulièrement, de la télévision, de la radio et des services à la demande.

Font partie du même groupe et sont considérés comme les Partenaires de RTL Belgium, INADI SA (responsable de Bel RTL) et COBELFRA SA (responsable de Radio Contact) et IP Belgium SA (régie publicitaire tous médias confondus).

RTL Belgium peut communiquer vos Données à ses Partenaires, pour accomplir exactement les mêmes finalités que celles développées ci-dessus, pour autant que vous y ayez consenti explicitement.

Dans le souci de vous faire découvrir des produits ou services susceptibles de vous intéresser, RTL Belgium peut également communiquer vos Données à d’autres sociétés tierces, pour autant que vous y ayez consenti explicitement.

Vos Données peuvent être transmises à des personnes qui agissent en notre nom ou pour notre compte, en vue de traitements en accord avec les buts pour lesquels elles ont été collectées (par exemple, une société de transport pour qu’elle puisse livrer un prix gagné en participant à un concours). RTL Belgium s'assure que les sous-traitants garantissent le même niveau de protection qu'elle-même et RTL Belgium exige une garantie contractuelle que ces sous-traitants traiteront vos Données exclusivement dans le but autorisé, avec la discrétion et la sécurité requises.

6. Droit d'accès, de rectification et d’opposition



Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, vous avez le droit d'accéder à vos Données et de les mettre à jour ou de les corriger. Pour ce faire, veuillez contacter RTL Belgium à l’adresse mail suivante privacy@rtlbelux.lu ou via notre formulaire de contact ou à l’adresse suivante : RTL Belgium SA - Service Web, Avenue Jacques Georgin 2, 1030 Bruxelles. Il vous sera demandé de signer votre demande et d’y joindre une copie numérisée de votre carte d’identité.

Dans le cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir d’offres publicitaires de RTL Belgium, de ses partenaires ou de sociétés tierces vous pouvez à tout moment nous le faire savoir en nous contactant à l’adresse mail suivante : privacy@rtlbelux.lu ou via notre formulaire de contact. Vous devrez signer votre demande et y joindre une copie numérisée de votre carte d’identité.

Vous pouvez naturellement toujours adresser votre demande par écrit, à l’adresse suivante : RTL Belgium S.A - Service Web, Avenue Jacques Georgin 2, 1030 Bruxelles. Veillez à préciser l’objet de votre opposition (offres publicitaires de la part de nos Partenaires, de sociétés tierce ou de RTL Belgium). Vous devrez signer votre demande et y joindre une copie numérisée de votre carte d’identité.

7. Sécurité et confidentialité de vos Données

L'accès à vos Données est limité à nos employés qui ont besoin de les connaître et qui observent de stricts standards de confidentialité dans le traitement de vos Données.



Pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos Données collectées en ligne ou par SMS, nous avons mis en place les plus hauts standards de sécurité et nous ne travaillons qu’avec des sous-traitants qui y sont également soumis. Malgré notre tentative de créer un site internet fiable et digne de confiance, nous vous rappelons qu’internet n'est pas un environnement parfaitement sûr. Par conséquent, RTL Belgium n’assume aucune responsabilité ou garantie quant à la sécurité de vos Données pendant leur transit via internet.

8. Transfert de vos Données à l'étranger



RTL Belgium ne transfère jamais vos Données hors de l’Union européenne, dans un pays n’assurant pas un niveau de protection adéquat des données, au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

9. Envoi de publicité par e-mail et par SMS



Nous nous ferons un plaisir de partager avec vous par e-mail et/ou par SMS nos newsletters, concours, bons plans ou promotions susceptibles de vous intéresser.

Vous disposez bien sur à tout moment du droit de vous opposer, sans frais, à l’utilisation de votre adresse e-mail et/ou de votre numéro de GSM en vue de recevoir des offres publicitaires de la part de RTL Belgium, de ses partenaires ou de sociétés tierces. Il vous suffit de nous contacter à l’adresse mail privacy@rtlbelux.lu ou via notre formulaire de contact. Vous devrez signer votre demande et y joindre une copie numérisée de votre carte d’identité.

Seulement si vous y avez consenti, nous transmettrons votre adresse e-mail et/ou votre numéro de GSM à nos Partenaires et à d’autres sociétés tierces afin qu’elles vous envoient des offres de produits ou services susceptibles de vous intéresser.

Vous pouvez également toujours vous adresser à nous par écrit, à l’adresse suivante RTL Belgium - S.A Services Web, Avenue Jacques Georgin 2, 1030 Bruxelles en précisant dans ce cas l’objet de votre opposition (publicité par e-mail de la part de nos Partenaires, de sociétés tierces ou de RTL Belgium). Vous devrez signer votre demande et y joindre une copie numérisée de votre carte d’identité.

10. Liens hypertextes vers d'autres sites internet



Nos sites internet peuvent contenir des liens hypertextes vers d'autres sites internet qui ne sont ni exploités ni contrôlés par RTL Belgium. Par conséquent, RTL Belgium ne peut pas être tenu responsable du contenu de tels sites internet, ni des pratiques de protection des données des tiers qui les exploitent et qui peuvent différer des nôtres.

11. Modification de la Charte vie privée

Nous nous réservons le droit de modifier la présente Charte vie privée afin de nous conformer aux législations protectrices de la vie privée en vigueur ou de l’adapter à nos pratiques. Nous vous invitons par conséquent à la consulter régulièrement pour prendre connaissance des éventuelles modifications. Les nouvelles versions seront téléchargées sur notre site web, en mettant à jour la date figurant en son dernier paragraphe.

Nous n’apporterons aucune modification de nature à réduire le niveau de protection de vos droits, tel que garanti dans la présente Charte vie privée, sans obtenir votre consentement préalable.



Pour plus d’informations sur l'utilisation du site internet, nous vous invitons à lire avec attention nos Conditions d'utilisation.

RTL Belgium S.A.

Mise à jour: 23/02/2015.